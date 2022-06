Explicó que no son instituciones financieras ni fintechs, son fraudes, piden datos personales y las personas los dan, y los ocupan para suplantar la identidad o amenazar y extorsionar, es un tema de policías y ladrones... No todo lo que brilla en Internet es bueno. Si ofrecen estas cosas no hay que caer .

Rosado Jiménez aclaró que las solicitudes de préstamos son muy comunes y asciendan entre 500 y mil pesos, pero “el problema comienza cuando las tasas de interés son de hasta 40 por ciento semanales… el problema ha crecido sobre todo en los últimos seis meses”.

Sergio Cruz, un joven de 22 años que radica en Guadalajara, se entero de un préstamo de mil 500 pesos por un folleto, le atrajo el hecho que no se revisaba el Buró de Crédito y que el financiamiento le era depositado en un lapso de 24 horas máximo, incluso en fin de semana.

Los defraudados, en medio del pánico

Yo mandé un WhatsApp y me pidieron 10 referencias personales, mi correo electrónico, foto de mi identificación, CURP y los datos de mi tarjeta y se me hizo normal, me autorizaron 2 mil pesos y lo acepte porque tenía que hacer unos pagos, fue un préstamo para pagar deudas. Entonces lo pedí y me lo dieron , dijo en entrevista.

“Cuando terminé de pagar el crédito resultó de 4 mil 500 pesos, pero pensé que había sido mi culpa, el problema empezó dos semanas después, hackearon mis datos y me comenzaron a pedir que les volviera a pagar, como no quise, empezaron a mandarles mensajes a mis familiares, con fotos mías, diciendo que era un estafador y un violador de niños”, explicó.

Después comencé a recibir mensajes de que me estaban siguiendo, que debía pagar o iban a matarme o violar a mi mamá y a mi familia, en ese momento decidí denunciar y hasta ese momento me dejaron tranquilo , comentó el afectado.

Karla Salcedo también sufrió un problema similar, tiene 62 años y radica en la Ciudad de México, se entero de estos préstamos por medio de Facebook y le prestaron 800 pesos, a pagarse en una quincena.

Yo terminé pagando mil 300 pesos, pero justamente después de terminar me pedían seguir pagando y empezaron a mandarle fotos a mis contactos, porque les di los datos de mi Facebook porque pensé que era gente de confiar ya que no solicitaban ver el Buró, pero empezaron a mandarles fotos a mis contactos y me dijeron que sabían donde vivía , señaló la entrevistada, quien por miedo, no ha querido denunciar.