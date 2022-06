Es atípico comenzar un proceso con una final, porque generalmente es al revés , explica el estratega en conferencia de prensa; aun así, vamos a jugarla para ganar. Una de mis obligaciones es sacar lo máximo de todos los jugadores. Hemos trabajado mucho junto a Jaime Ordiales, pero a veces no es fácil que los refuerzos lleguen. Intentamos ser lo más responsables posible y no queremos cometer errores .

Mientras el Atlas conserva la misma base que lo llevó al bicampeonato, Aguirre admite que sus planes están un poco demorados . No desconoce, sin embargo, que el pedido de los aficionados es ganar todos los torneos posibles, incluso éste, programado por la Liga Mx casi de última hora. Me siento cómodo, pero necesito más tiempo para decir que estoy adaptado.

Su semblante duro y descontento contrasta con la tranquilidad del timonel de los rojinegros, Diego Cocca, cuya principal tarea para ganar un nuevo trofeo es demostrar que estamos a la altura y no creer que por haber logrado un bicampeonato podemos relajarnos .