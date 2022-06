A

ntes de comentar lo que indica el título de estas líneas, registro que la necesidad que tuve para recurrir a esta reorganización fue hacerlo antes de dejarme morir por la soledad que me domina, a partir de la muerte de mi esposo, Vicente Rojo, hace un año, el 17 de marzo de 2021, dos días después de haber cumplido 89 años de edad.

Así, diré, que son ocho los entretenimientos que me salvan:

1) Mis caminatas diarias, que llevo a cabo después de desayunar (en casa por las mañanas), y que tienen lugar en la avenida Altavista, pues las banquetas son amplias, pavimentadas, no tienen hoyos ni raíces de árbol que sobresalgan de entre ellas; camino las cuadras que pueda hacia avenida Revolución (que son cinco en total, largas, y que antes caminaba de arriba abajo en media hora, sin mayor fatiga); al acabar lo que aguante (que ya he llegado a alcanzar 20 minutos, y alargado a tres las cuadras de ida y vuelta), me siento en la terraza de un Starbucks y me tomo un café, al aire libre;

2) Mi trabajo, que consiste, en primer lugar, en escribir el artículo con el que colaboro en la sección Cultura de La Jornada desde hace, hoy, 28 años, y que fue quincenal, pero que ahora, por decisión propia, es mensual; además, en estos días, he recopilado ensayos, ya publicados sueltos, aquí y allá, desde hace un par de décadas, salvo tres, que son inéditos y que ahora integro a los que he reunido, reordenándolos sin seguir la cronología original, libro que, tras una última revisión, por cierto, pienso someter muy pronto a la lectura y decisión del editor;

3) Asimismo, me ocupo de atender con toda responsabilidad la conducción de mi casa;

4) En cuarto lugar, atiendo diariamente mi correspondencia;

5) No descuido, tampoco, mantener el contacto con mis amistades, a quienes invito ya sea a comer o, las más de las veces, por lo menos a tomar un café, ya sea en mi casa o en algún lugar intermedio entre la mía y la de ellas; también, responder con gusto a las invitaciones que reciba de mis amigas y amigos;