Laura Poy Solano

Periódico La Jornada

Sábado 25 de junio de 2022, p. 9

Consejeros académicos de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN) recién electos, a quienes corresponderá acompañar el proceso para la generación de una ley orgánica de esa casa de estudios, aseguraron que su prioridad es la unidad de la universidad y llamaron a un diálogo con todas las corrientes dentro de la UPN.

Advirtieron que pese a reconocer que en su reciente Congreso Nacional Universitario (CNU), la institución definió la autonomía por ley (que incluye la académica, de gobierno, financiera y de gestión) como la mejor figura jurídica, vemos posibles contradicciones con la actual Ley General de Educación Superior, que nos ubica como un organismo dependiente de la Secretaría de Educación Pública (SEP) .

Aseguraron que no quisiéramos arriesgar el no transitar hacia una ley orgánica por no poder lograr una autonomía por ley , por lo que no descartaron impulsar la figura de descentralización o de organismo desconcentrado.

Estas propuestas también se analizaron en el CNU, cuya segunda etapa, admitieron, no convocarán, pese a que se tenía previsto desde el inicio de su organización, y en su lugar llamarán a foros temáticos para analizar la configuración y el modelo académico de la institución.