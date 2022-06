Sergio Ocampo Arista

Corresponsal

Periódico La Jornada

Sábado 25 de junio de 2022, p. 7

Tlapa de Comonfort, Gro., Desde la Montaña Alta de Guerrero, el presidente Andrés Manuel López Obrador se dijo seguro de que ya no habrá marcha atrás en la transformación de México.

En una franca alusión a sus opositores y con miras al futuro político del país, el mandatario remarcó que no es necesaria su relección para que continúen los programas sociales que ha implementado durante su administración, pues confió en que la ciudadanía no elegirá un retorno de proyectos del pasado.

“No hace falta la relección, no hay que olvidar el principio maderista de ‘sufragio efectivo no relección’, no hay que tenerle mucho apego al poder ni al dinero. Yo termino, me jubilo y me voy a ir con mi conciencia muy tranquila y con el deber cumplido. Y estoy seguro de que la revolución de las conciencias va a hacer posible que ya no haya marcha atrás, no van a poder retrogradar, vamos adelante a seguir transformando a México”.

Ayer, López Obrador inició una gira de trabajo por Guerrero, acompañado por la mandataria estatal, Evelyn Salgado. En este municipio encabezó una reunión con autoridades locales de la Montaña y firmó un acuerdo para apoyar con recursos presupuestales a la fundación Teletón México, a fin de que se instale próximamente en esta región un centro de rehabilitación para niñas y niños con discapacidad.