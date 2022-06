Hubo un aumento, pero no de 18 mil millones. Es de veinte o treinta por ciento, quedará en 11 o 12 mil millones, incluyendo IVA. Se ajusta a lo que autorizó el consejo de Pemex. Esto lo revisan (las secretarías de) Hacienda y de la Función Pública , expuso el titular del Ejecutivo.

Puente para zona hotelera de Cancún

En otro tema, el mandatario anunció la construcción de un puente de entre 5 y 6 kilómetros que irá desde la punta de la zona hotelera hasta la avenida Colosio en Cancún, con una inversión de 6 mil millones de pesos.

La obra contará con un mirador y un carril para bicicletas, explicó, y agregó que originalmente se había planteado que fuera una concesión y que tuviera peaje, pero será de tránsito gratuito. Yo fui de la idea de que le ha dado tanto Cancún al sureste y a México que merecía eso y más, y que no fuese de paga .

López Obrador informó que los miles de damnificados de Oaxaca por el impacto del huracán Aghata ya recibieron los apoyos directos comprometidos por el gobierno federal.

Criticó las voces que se han aventurado a afirmar que entregar los apoyos de manera directa a los afectados se podría prestar a malos negocios, robos y extorsiones.