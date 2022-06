Durante un acto del Observatorio Judicial Electoral, en el que se analizaron las sentencias relevantes del proceso comicial del año pasado, el consejero mencionó en primer término que las decisiones del INE son revisables por el TEPJF, pero una vez que el pleno de la sala superior de este tribunal resuelve, sus sentencias son definitivas, de acuerdo con la Constitución en sus artículos 60 y 99 (a este tribunal toca, por ejemplo, validar o no la elección para Presidente de la República).

En ese contexto, el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, indicó que la Corte no debería siquiera admitir para su análisis un recurso contra sentencias del TEPJF, promovidas recientemente bajo la ruta de la controversia constitucional.

Córdova dijo en su exposición que la Carta Magna establece que los ministros interpretan a la misma, pero no la rescriben.

Lo anterior significa, añadió, “que los recursos que eventualmente se interpongan ni siquiera deberían ser admitidos.

Pero no me quiero pelear con nadie, así que mejor me quedo callado, creo que todo mundo entendió lo que estoy diciendo, y creo que la propia Corte tendrá que revisar su actuación y corregir las distorsiones constitucionales , señaló al recalcar la definitividad de las sentencias de la citada sala superior.

Ahora resulta que una controversia institucional es un buen mecanismo, viable y factible, para controvertir una resolución del INE. ¡Qué no estaba el tribunal para ello! Pero, bueno, eso es lo que tendrá que revisar la Corte , señaló.

Ante el caso de MC, el magistrado presidente del TEPJF, Reyes Rodríguez Mondragón, consultó a especialistas en derecho electoral, partícipes de un reciente foro internacional, sobre qué harían frente al desacato a una institución cuyas decisiones son definitivas e inapelables. Los especialistas no quisieron o no pudieron responder a la pregunta del magistrado mexicano.