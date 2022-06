H

a sido algo tan sorprendente como meteórico. Diego Maroto, uno de los grandes alientos en el jazz nacional, está por entrar a una tercera intervención quirúrgica en el cerebro y un grupo de músicos contemporáneos ha armado un concierto especial para este 29 de junio con la consigna de Por Diego Maroto.

En el cartel aparecen dos grupos por demás atractivos: el cuarteto integrado por Iraida Noriega (voz), Israel Cupich (contrabajo), Gabriel Puentes (batería) y Nico Santella (piano); y el trío de Luri Molina, Cristian Mendoza y Pedro Cervera. Todo ello, coordinado por la asociación JazzMx.

El pasado 10 de junio invité a Diego Maroto a una sesión de jazz y poesía y entonces el maestro me comentó:

“Antonio, qué gusto saludarte y leerte. Bueno, la historia larga corta es que el 6 de mayo me operaron, tuve una intervención quirúrgica bastante invasiva y aparatosa; me sacaron un meningioma cerebral que tenía hace ya mucho tiempo, y que no había detectado porque suelen no tener síntomas; pero éste que tenía crecía demasiado, me estaba afectando la pierna izquierda y, bueno, se iba a ir por el resto mi cuerpo si no hacía algo al respecto.

“Entonces me sometí a una cirugía el pasado 6 de mayo para extraerlo. Todo salió muy bien, lo sacaron completito, fue benigno. Regresé a la casa después de unos días en el hospital, pero luego sufrí una complicación, tuve una infección en el cerebro, regresé al hospital y tuve otra cirugía de emergencia. Eso me hizo quedarme otras tres semanas en el hospital. Hace poco regresé a casa, llevo unos días recuperándome.

“En medio de todo esto, que ya es bastante impresionante… me siento muy bien, ya no tengo ninguna complicación y evoluciono de manera favorable. Llevo todo mayo sin tocar. Tengo que seguir cuidándome, obviamente; la recuperación de esto es lenta. Entonces, el hecho de que regrese a tocar y la intensidad con que lo haga, o la regularidad con la que lo haga, la va a determinar mi estado de salud y las recomendaciones de mi doctor.