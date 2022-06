icen por ahí que casi cuatro años atrás murió el régimen neoliberal –con todo y sus tecnócratas–, pero todo indica que en el Banco de México no se han enterado, porque la cúpula de esa sacrosanta institución no deja de aplicar las mismas recetas, las mismas fórmulas mágicas , la misma medicina –siempre en espera de las medidas que se adopten en Estados Unidos– que las empleadas en aquellos tiempos supuestamente idos, superados y enterrados .

La decisión del Banco de México no cayó bien en Palacio Nacional. En la mañanera de ayer, el presidente López Obrador subrayó: respeto su autonomía, pero como que ya deberían de pensar los técnicos en otra fórmula, porque no sólo son los del Banco de México, son los del Tesoro, los bancos centrales del mundo. Cuando hay inflación la fórmula es: aumentar las tasas de interés en todos lados. ¿Qué significa? Parar la economía y ya no va a haber inflación .

El mandatario lo llevó a ras de cancha: es como cuando se tiene un carro que se calienta; camina, pero se calienta. Pues eso es la inflación, el que el carro se calienta. Entonces, para que el carro no se caliente, se apaga y ya no camina, ya no hay crecimiento. Esa es la gran invención, por eso hablo de que son técnicos que se creen científicos. Hay que buscar otras opciones y que se regrese a la idea original de que los pueblos progresan fundamentalmente con producción, que eso es lo básico, producir, no apostar todo al mundo financiero, a la especulación; impulsar la actividad productiva en todo el mundo. Pero, bueno, nosotros somos respetuosos de la autonomía del Banco de México .

Ante el nada grato panorama económico global, el presidente López Obrador se pronuncia por dejar atrás las fórmulas mágicas del manual neoliberal e impulsar la producción, “que es lo que estamos haciendo; en el caso de energéticos nos dio tiempo; en el de los alimentos… es que dejaron completamente abandonado el campo, completamente… Ahora que voy a Estados Unidos, que voy a tener una entrevista con el presidente Biden, le quiero hacer una propuesta para que conjuntamente, en la medida de nuestras posibilidades, podamos llevar a cabo un plan antiinflacionario conjunto”, dicho plan implica tres acciones concretas: energéticos, actividad productiva y la tercera se conocerá durante su estancia en Washington ( es que no me puedo adelantar; ya tengo el documento y va a ser favorable, pero vámonos despacio, porque si no distorsionan las cosas ).

Las rebanadas del pastel

Cavernaria: cada vez está peor la Suprema Corte estadunidense; ahora tiró a la basura la sentencia, vigente por alrededor de 50 años, que garantizaba el derecho de la mujer al aborto.

