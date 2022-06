D

ecir que Morena no es el nuevo PRI, reconociendo los contextos diferentes y los regímenes políticos distintos, no quiere decir que no tenga semejanzas, sobre todo en sus prácticas políticas y en su personal. Justamente mi argumento en la entrega anterior es que el PRI, no sólo en lo electoral, sino el régimen en su conjunto, fue hegemónico y, por tanto, dejó profundas huellas en la sociedad, incluso después de perder su carácter hegemónico. Esas prácticas son parte de los estados del corazón, o los mores a los que se refería Tocqueville.

Instituciones informales. Douglass North pone particular atención al aspecto de las normas informales y considera que debe analizarse en profundidad como funcionan esas instituciones. North parte de proponer que toda actividad humana supone una estructura conformada por instituciones y enlista el ámbito de estas: reglas formales, normas informales y las características de los mecanismos establecidos para hacerlas cumplir ( enforcement characteristics). Es complicada la traducción a español del término enforcement. Se relaciona con acatamiento o peor aún, como implantación de las leyes. Quizás más preciso sería acatamiento de las leyes por medio de la coerción del Estado.

Instituciones débiles. Levitsky y Murillo en Construyendo instituciones sobre cimientos débiles: lecciones desde América Latina (2012) caracterizan a un entorno débilmente institucionalizado como aquél en el cual el enforcement de las normas es bajo, o bien, existe un amplio margen de discrecionalidad de facto respecto a su aplicación y la durabilidad institucional es baja, en el sentido que las reglas formales cambian constantemente, rara vez sobreviviendo a las fluctuaciones en el poder. Dado este contexto, los actores tienen incertidumbre sobre si las reglas se cumplirán o, en caso de que se incumplan, si las sanciones respectivas se aplicarán.

Desconexiones. Las instituciones débiles en América Latina son el resultado de una desconexión entre los procesos formales de elaboración de normas y los detentadores de poder de facto. Muchos de estos actores –militares, la Iglesia católica y las élites económicas– ejercieron y ejercen un veto informal sobre las instituciones que se crean desde el ejercicio parlamentario.