Cuando se le insistió en dar mayores detalles, el tabasqueño apuntó que no quería adelantarse. Tengo el documento, y va a ser favorable, pero vámonos despacio, porque si no distorsionan las cosas. Y es algo que va a ayudar a la gente en Estados Unidos y va a ayudar a nuestros paisanos mexicanos de aquí y de allá. Entonces vamos a esperarnos .

Reconoció que hubo una alza en la inflación de 7.88 por ciento en la primera quincena de junio, pero explicó que aun así está abajo de lo que se registra en Europa y Estados Unidos, en la nación vecina el indicador fue de 8.6 por ciento en mayo.

El tabasqueño desmintió que la tasa de interés de 7.75 por ciento fijada por el Banco de México sea la más alta de los últimos años, como diversos especialistas aseguraron. Enfatizó que cuando llegó a la Presidencia, en diciembre de 2018, ese indicador se ubicaba en 8.25 por ciento.

“Respeto la autonomía del Banco de México, pero como que ya deberían de pensar los técnicos en otra fórmula, porque no sólo son los técnicos del Banco de México, son los del Tesoro, son todos los bancos centrales del mundo, cuando hay inflación la fórmula es aumentar las tasas de interés, que significa eso: ‘para la economía y así ya no va a haber inflación’. Hay que buscar otras opciones y regresar a la idea original que los pueblos progresan fundamentalmente con producción. Eso es lo básico, producir, no apostar todo al mundo financiero, a la especulación, se requiere impulsar la actividad productiva en todo el mundo”, planteó.