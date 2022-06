▲ El ex seleccionado brasileño Richarlyson reveló que es bisexual y dijo que ahora se pregunta si las cosas mejorarán después de años de sufrir abusos homófobos en el deporte. Hoy he decidido hablar: soy bisexual , confesó en un podcast publicado por Grupo Globo. Toda mi vida me han preguntado si soy gay. He salido con hombres y también con mujeres. Soy normal, tengo deseos . El ex futbolista de 39 años, quien jugó dos amistosos con la Canarinha en 2008, se mostró escéptico de que su revelación tenga un impacto positivo en contra de la discriminación. Foto Afp