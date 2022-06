Pablo Espinosa

Sábado 25 de junio de 2022, p. a12

Toda una generación de notables cumple, este 2022, 80 años, y el mundo cosecha sus beneficios. Todos ellos crearon las condiciones para que la vida sea mejor. Soñaron con una sociedad más justa, con un planeta más bello aún. Construyeron belleza.

Son legión.

Lo que todos ellos sembraron, hoy día tiene frutos.

La semana anterior celebramos el cumpleaños octagésimo de Milton Nascimento, A Voz de Deus. La próxima semana haremos lo propio con Caetano Veloso.

Hoy conmemoramos los 80 años de Gilberto Gil, quien los cumplirá este domingo.

Y como no existen las casualidades sino las causalidades, la efeméride coincide con un acontecimiento que refleja los frutos de aquella generación que luchó por un mundo mejor: la elección de Francia Márquez como vicepresidenta de Colombia, afrodescendiente, negra, feminista, luchadora social, una mujer del pueblo, y anuncia que gobernará para los más pobres.

La causalidad: Gilberto Gil es uno de los grandes luchadores sociales de nuestro tiempo. Curiosamente, también fue parte de un gobierno: como ministro de Cultura del gobierno de Lula da Silva demostró que este trabajo implica humildad, servicio a los demás y ser anónimo, no buscar el lucimiento personal.

La causa central de toda su vida es la justicia social, los derechos de los afrodescendientes, como él lo es: negro, y desde esa dignidad combate el racismo, la pobreza, pelea por la igualdad de derechos.

Su discografía es impresionante, monumental. Hay muchos Gilberto Gil pero hay un eje, un denominador común, una raíz: una capacidad creativa invencible, una honestidad artística a toda prueba. Lo suyo es la originalidad, el riesgo, la propuesta. Los brazos abiertos, la voz aupada en aullidos encantadores. De encantamiento.

Gilberto Gil es un brujo mayor.

Sus poderes los despliega doquier: arenga cantando, agita a las masas coreando, insta a la lucha sonriendo.

Gilberto Passos Gil Moreira nació el 26 de junio de 1942 en Salvador de Bahía. Una de sus muchas acciones de lucha es la fundación de un movimiento artístico de miras y alcances sociales: el Tropicalismo.

Entre los tantos Gilberto Gil que existen en sus discos y en sus conciertos, detengámonos en un álbum maravilloso: Kaya N’Gan Daya, que contiene 16 piezas de Bob Marley, contemporáneo de Gil y su maestro. Escuchar este disco es una experiencia muy enriquecedora. En primer lugar, no se trata de los típicos covers , sino de interpretaciones muy fieles al original, dado que ambos autores comparten certezas y convicciones.

Es un disco completamente subversivo por su contenido de lucha social.

Los principios éticos de Bob Marley: el amor, la bondad, la generosidad, compartir. Lo recordamos en las calles de Kingston repartiendo sus ganancias monetarias entre sus amigos, muy pobres, al igual que lo hace nuestro amado Sixto Rodríguez, que se hizo famoso por el documental Searching for Sugar Man y regresó a su oficio de albañil, en Detroit, donde comparte sus regalías con sus amigos, homeless.

Bob Marley es el poeta de la pobreza: In the abundance of water / the poor is thirsty.

Su música tiene millones de devotos, muchos de ellos alborotados solamente por la atracción inevitable del ritmo reggae, poco interesados en el contenido de sus canciones: mensajes de amor y de lucha social, en favor de los pobres.

Gilberto Gil rinde homenaje a su maestro Bob Marley y añade su creatividad en el disco Kaya N’Gan Daya. Por ejemplo, en la pieza No Woman No Cry, escribió sus propios versos en portugués (nao chore mais / tudo vai dar sé), lo cual da como resultado un trabajo en colaboración postmortem con su ídolo Bob Marley, quien falleció cuatro años antes de que Gilberto Gil grabara su disco en homenaje al jamaiquino.

El sueño de Gil se cumplió cuando viajó a Kingston para grabar en el estudio de Bob Marley: Tuff Gong, pieza con The Wailers, y luego regresó para completar el álbum, con sesiones en la capital jamaiquina y en Río de Janeiro. Durante su estancia de trabajo en Kingston, se alojó con su familia en casa de Rita Marley, quien participa también en el disco.