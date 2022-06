El Instituto Electoral de la Ciudad de México se convirtió en la distribución de cuotas, pero eso ya se acabó en la ciudad y no puede regresar.

Refirió que entre 2014 y 2018 el organismo incrementó en más de 60 por ciento el número de plazas, en particular las del órgano de control interno, cuando gobernaba el PRD, a fin de distribuirlas entre sus amigos, compadres y diputados del PRI y del PAN, como ocurrió con el uso del dinero para la reconstrucción de las viviendas dañadas por el sismo.

Luego de referirse a los recursos jurídicos que han interpuesto los consejeros electorales en contra del presupuesto asignado para este año y la restructuración del organismo, la mandataria señaló que es inmoral y poco ético utilizar los recursos públicos para generar puestos en la burocracia que no son necesarios y están ahí por favores políticos, amiguismo, nepotismo o compadrazgo.

El Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) debe ajustarse a lo que estableció el Congreso capitalino y no pugnar por seguir manteniendo cuotas de poder que ya no tienen cabida en el país, consideró la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum.

Agregó que esa es la razón por la que el Congreso capitalino hizo un organismo más pequeño, que va a seguir cumpliendo su función de la democracia y no para pagar favores políticos entre los partidos.

EL TECM responde a los intereses del pasado

Respecto al Tribunal Electoral local, que invalidó el ajuste presupuestal de este año del organismo capitalino y ordenó que se le entregarán 198 millones de pesos, consideró que en mucho sigue respondiendo a los intereses del pasado, por lo que van a impugnar sus resoluciones.

Es el Congreso de la Ciudad México el que hace este ajuste a la ley electoral y al presupuesto, entonces no tendría por qué el Tribunal estar legislando, su función no es legislar, sino resolver sobre disputas que tienen que ver sobre asuntos electorales, no presupuestales.

Por otra parte, la mandataria capitalina se refirió a la resolución del Instituto Nacional Electoral (INE), que consideró como improcedentes las quejas presentadas por los partidos de oposición por supuestos actos anticipados de campaña por el mitin que realizó Morena hace un par de semanas en Toluca, estado de México.