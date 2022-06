E

l sexenio de la 4T transcurre velozmente. La obra realizada y la que será terminada en los próximos dos años, más los programas de beneficio para los de abajo, conformarán quizá un ejercicio de gobierno sin parangón en la historia moderna de México; a pesar del frenazo de la pandemia. Pero el reto del futuro, para Morena –para la sociedad en conjunto–, es de una dimensión ­inmensurable.

Nuestra condición de economía subalterna, dependiente de los centros dominantes, es una realidad pétrea tan compleja que sólo logramos aprehenderla como dato. Hace muchas décadas, desde los años 1970, renunciamos a superarla: las formas y contenidos del proceso de acumulación de capital, que gobierna a las economías del orbe, deriva de las decisiones disgregadas de los grandes capitales trasnacionales, una fuerza económica descomunal y difusa que no deja huella de los individuos que la operan. La desigualdad y la pobreza, durante el túnel de los gobiernos neoliberales, empeoraron sin freno, bajo la monstruosa convicción de los de arriba, de que eran los pobres mismos los responsables de su vida desastrosa. Pobreza y desigualdad siguen ahí con dura obstinación. La 4T ha podido, hasta ahora, en general, empezar a detener el aluvión del empobrecimiento; es tremendamente importante, pero no basta con aplanar la curva.

Es preciso mejorar la vida de 70/80 millones de mexicanos, continuando primero con los de hasta abajo. Aunque, sin escape, será con la corriente en contra: la Hidra de Lerna de la derecha económica y política mexicana; la economía mundial, que se aproxima a una recesión de pronóstico reservado; la pandemia obcecada, aún sin poder ser superada; la guerra de Estados Unidos en Ucrania, con el objetivo paralelo de reconfigurar la globalización en beneficio del imperio. Todo ello añade escollos y bretes por miríadas a los países periféricos. México no está en el peor de los sitios, pero que por el mundo haya hambre y miseria peor que la nuestra, sólo nos habla de cuánto tenemos que mirar en nuestro rededor, y de hacer algo por ello, mientras mejoramos la infame vida que llevan las mayorías.

La 4T, no hay dudas, se ocupará a fondo de ese compromiso ineludible con los millones de pobres, durante lo que queda del sexenio que transcurre, pero deberá doblar la apuesta para la próxima campaña presidencial: es preciso torcer la curva de la pobreza y mejorar sensiblemente la vida de los de abajo. Dejará de tener valor el ya no has empeorado .