No sucedió lo mismo con el intento de realizar en Oxchuc , el pasado 18 de junio, elecciones extraordinarias en su municipio, bajo su régimen de usos y costumbres, cuyos resultados muy previsibles serán los de una nueva suspensión, anulación y aplazamiento del proceso, motivada por la violencia, también armada, que no cesó en muchas de las comunidades que participarían.

C

Cabe recordar que el pasado 15 de diciembre de 2021 en el municipio de Oxchuc, se inició el proceso de elección de sus autoridades municipales bajo el sistema normativo interno (2022-2024), pero se suspendió dicha elección debido a lamentables actos violentos, como bloqueos carreteros, quemas de casas, retención de vehículos y personas, un muerto y heridos. Posteriormente el IEPC de Chiapas determinó que el proceso no concluyó. Por tanto, no se puede validar el ejercicio. En tanto, el Congreso del estado nombró autoridades provisionales que no mostraron ningún interés en promover la elección pendiente. Otra vez se tuvo que organizar la protesta ante el IEPC, que definió que corresponde a su instancia comunitaria la realización. Este ejercicio del 18 de junio es el que de nueva cuenta vivió hechos violentos para sabotear su conclusión y reconocimiento.

Nos preguntamos: ¿cuál es el hilo conductor que une a los hechos del 14 y del 18 de junio pasados? Salta la violencia, en el primer caso, la acción de grupos del crimen organizado, en el segundo, grupos de poder local caciquil aliados a algún partido político que han hecho del atropello y despojo su modus operandi. En estos y otros casos graves que suceden en otras regiones de Chiapas, esos dos factores se enlazan y unifican en redes de complicidad gubernamentales que generalmente por acción omiten el cumplimiento a la obligación de garantizar derechos a la ciudadanía, indígena o no. Respecto de los derechos de los pueblos indígenas no se conoce intención alguna de tomarlos en serio y plantearse su cumplimiento, para ello habría que dar reversa a los ejes de la llamada Cuarta Transformación.

El gobierno federal en el momento del triunfo de Oxchuc, a través del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI) se hizo presente, con todo y traje tseltal, para reconocer un resultado que no les costó esfuerzo ni lucha alguna. Ahora ante este asedio violento y desconocimiento a su derecho, no se ha difundido desde el pasado 15 de diciembre y meses posteriores ninguna mínima ­declaración.