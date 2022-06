Patricia Méndez

La Jornada de Oriente

Periódico La Jornada

Martes 21 de junio de 2022, p. 8

El secretario de Gobernación federal, Adán Augusto López Hernández, dio a conocer que no comparte las estrategias del secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, ni de la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, respecto a su proyecto para contender por la Presidencia de la República, como la conformación de equipos de trabajo para tal fin, pero dijo respetar sus actuaciones.

Durante una visita a la capital de Puebla, adonde acudió para la inauguración de un módulo de regularización de vehículos de procedencia extranjera, el ex gobernador de Tabasco ofreció, al igual que lo hizo Ebrard, su número telefónico personal para que la gente le escriba directamente.

López Hernández evitó señalar si está interesado o no en la sucesión presidencial. Indicó que la ley no le permite hablar del tema en un día laboral, pero no descartó hacer un pronunciamiento al respecto el domingo próximo.