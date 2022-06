Alonso Urrutia y Emir Olivares

Periódico La Jornada

Martes 21 de junio de 2022, p. 3

Durante la presentación del informe mensual de seguridad pública, la secretaria del ramo, Rosa Icela Rodríguez, afirmó que la incidencia de delitos federales bajo 26.6 por ciento desde que alcanzó su máximo histórico en enero de 2019, de 9 mil 62 a 6 mil 644 en mayo pasado, si bien hubo un ligero repunte con respecto a abril de 2022. En contraste, los homicidios dolosos en el país se incrementaron 10 por ciento entre abril y mayo al pasar de 2 mil 544 a 2 mil 833, en parte por el aumento de casi 30 por ciento en Guanajuato, donde subieron de 227 a 299.

En el reporte del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública presentado en la conferencia presidencial, Rodríguez reconoció que tanto el secuestro como la extorsión tuvieron un alza en el periodo. En el secuestro, un delito del fuero común, aumentó de 47 en abril a 77 en mayo, un 60 por ciento, en tanto que la extorsión presentó un crecimiento de 28 por ciento.

El presidente Andrés Manuel López Obrador reivindicó, una vez más, su política de seguridad: Se ha ido avanzando bastante porque no hay corrupción, no hay impunidad, aunque les duela a nuestros adversarios. No es lo mismo Rosa Icela que García Luna, porque todavía no notan la diferencia .

En la actualidad ya no hay complicidad a nivel federal entre las corporaciones de seguridad y el crimen organizado, al tiempo que se ha incrementado el personal operativo de 20 mil que tenía la Policía Federal a 120 mil de la Guardia Nacional. Hay mucho rezago a nivel de las policías estatales y municipales, al punto que en algunos estados hay más elementos federales que de las corporaciones locales, dijo.