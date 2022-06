N

i modo, monsieur le Président Macron, llegó la hora fatídica de las cuentas. Habrá que pagar la arrogancia de quien se igualó a Júpiter sin siquiera hacer un pequeño esfuerzo para esconder su desprecio hacia el pueblo. También deberá pagarse la sordera frente a las protestas de los chalecos amarillos , las personas a quienes no alcanza el dinero para terminar el mes y dar de comer a sus hijos.

En una palabra, la gente se cobra el quinquenio de un gobierno al servicio de los ricos, la sumisión a una administración europea decidida por la burocracia de Bruselas a las órdenes de Washington y la consecuente entrega de la soberanía nacional, la negación de la cultura francesa, la multitud de errores y contradicciones para enfrentar la pandemia, los evidentes proyectos de la privatización de la educación, del sistema hospitalario y los servicios médicos...

En fin, una demasiado larga cuenta que los electores han decidido cobrarse como muestran los resultados de las elecciones legislativas del domingo. Cierto, Emmanuel Macron logró hacerse relegir presidente de Francia gracias al juego ilusionista del trampantojo. Ilusionismo óptico y auditivo para hacer pasar como medidas populares las decisiones que empobrecen más a los pobres y merman el poder adquisitivo de una clase media desfavorecida día tras día. Ilusionismo de promesas que se renovaron idénticas después de un quinquenio sin cumplirlas.

Los votantes le renovaron la elección como Presidente, pero sin darle la mayoría absoluta de diputados necesarios para dirigir la Asamblea de Naciones y hacer aprobar los proyectos. El problema, de paso, es que nadie pudo saber cuáles eran esos proyectos.