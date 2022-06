Las incidencias de violencia mayormente reportadas son: me han hecho comentarios ofensivos (30 por ciento); me han hecho sentir miedo (18 por ciento); no me consideran o me ignoran en los trabajos escolares (15 por ciento); me han dicho piropos groseros u ofensivos de tipo sexual (14 por ciento); “me han acosado de manera constante y se han burlado de mí públicamente, incluyendo cyberbullying” (8 por ciento, respectivamente), y me han intentado chantajear de manera sexual (7 por ciento).

En cuanto a la carga del trabajo en el hogar, 21 por ciento de las encuestadas opinaron que el reparto de las labores domésticas fue injusto, además de que se incrementó durante el confinamiento.

Sobre la comunidad estudiantil de las universidades interculturales –con las que se busca brindar oportunidades de desarrollo académico profesional y de investigación a poblaciones rurales–, la encuesta muestra que, en contraste con las otras instituciones de educación superior, 70 por ciento de los estudiantes usaron un teléfono celular como principal medio electrónico para atender sus clases a distancia, mientras la media es de 43 por ciento, mientras 40 por ciento de los alumnos no cuentan con servicio de Internet fijo en sus hogares.