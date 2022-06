Carolina Gómez Mena

Periódico La Jornada

Lunes 20 de junio de 2022, p. 14

No todas lo logran, sé que soy una sobreviviente. Pude escapar de mi agresor, y ahora, desde este espacio seguro, tengo la oportunidad de contar mi experiencia . Hace unas semanas, todo fue diferente. Ese día, cuando mi ex pareja, por poco y me quita la vida; cuando intentó matarme , ella tuvo la certeza que no habría un día después.

No fue así. Herida y confundida, le prometió a ese hombre que no lo denunciaría, pero sólo fue una forma de ganar tiempo, y huir. Tras la atención médica, fue canalizada a un refugio para mujeres que, como ella, se enfrentaron agresiones extremas: violencias feminicidas.

Sofía –nombre ficticio– cuenta a La Jornada, que con esa persona compartió pocos años. Dice que esa fue la primera vez que me agredió; intentó ahorcarme, me picó con un cuchillo, me rajó la cabeza con un machete, que afortunadamente no tenía mucho filo. Jamás pensé que esta persona me fuera a agredir de esa forma. Por poco, no estaría contándolo ahora .

En una visita a uno de los 75 refugios y espacios de atención de la Red Nacional de Refugios (RNR) en un estado del país, el cual se pidió no revelar por razones de seguridad para las mujeres que allí habitan, Alejandra, otra residente, también batalla para contar lo que vivieron ella y sus hijos. Como a Sofía, le cuesta recordar algunos aspectos de los hechos. Su mirada se pierde en algún punto de la habitación, que ahora comparte con sus hijos, y que es su nuevo hogar. Finalmente dice que un familiar que compartía la casa en que vivían violó a su hija adolescente. Lo denunció penalmente.

Yo sentía mucha culpa, pensaba que eso pasó por dejarla sola, porque yo me iba a trabajar, pero gracias a mi sicóloga (que le proporciona el refugio), pude verlo de otro modo, y ya no sentir esa culpa .

Comenta que “de ese agresor yo no sufrí violencia, pero temía por la vida de mis hijos; buscamos apoyo y llegamos aquí, al refugio. Si ves que se me salen las lágrimas, es porque estoy muy contenta y muy agradecida de todos los que aquí nos acompañan. Es un ambiente acogedor. Estamos agradecidos por todo.

Cuando entramos al refugio teníamos mucho miedo, era llorar y llorar, pero de tristeza, de incertidumbre. Acá se me quitaron mis miedos. Tenemos una sicóloga para adultos y otra para niños. Aquí nos sentimos protegidos. Tengo una abogada que lleva mi caso, que me asesora.

Sofía ha aprendido que como mujeres valemos mucho. Ahora entiendo que por el miedo y la manipulación no denunciamos, pero que es mejor hablar a tiempo, porque muchas mujeres por estas situaciones llegan a perder la vida .

Expone que el ingreso a los refugios es voluntario. Es un área protegida, un lugar donde podemos estar seguras, mis hijas y yo. Sé que aquí él no me puede encontrar. No puede maltratar a mis hijas, y no puede volver a maltratarme. Allá afuera sí me siento insegura .