Recalcó que durante la negra noche de neoliberalismo, se terminó con la movilidad social. Ya no era como antes, que el hijo del campesino, el hijo del obrero, el hijo del maestro, del comerciante, podía salir adelante con el trabajo, con el estudio, no, porque se canceló eso, por eso muchísima gente se tuvo que ir a trabajar a Estados Unidos . Enseguida agradeció de nueva cuenta a los connacionales por las remesas que llegan al país, mismas que se perfila que este año serán de 60 mil millones de dólares.

¿Ustedes creen que van a regresar los retrógradas, conservadores, corruptos? El pueblo no es tonto, tonto es el que piensa que el pueblo es tonto , expresó, a la vez que, dijo, no queremos que sea una oligarquía el gobierno para una minoría, no, queremos que México sea siempre una República democrática, gobierno del pueblo para el pueblo y con el pueblo .

En tanto, en la alcaldía Iztacalco, acto al que no acudió algún representa del Gobierno de la Ciudad de México, sólo lo hizo el alcalde Armando Quintero, el Presidente deseó una pronta recuperación a la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, tras contagiarse por segunda ocasión de covid-19.

Los asistentes a la Ciudad Deportiva –que permanecieron aun bajo los amagues de lluvia y quienes lo recibieron con Las Mañanitas por el Día del Padre– lanzaron de manera constante porras al también ex jefe de Gobierno capitalino. Seis años más, seis años más , se escuchó durante su mensaje. No, eso ya no se puede, porque hay que hacerle caso al Apóstol de la Democracia, Francisco I. Madero: sufragio efectivo, no relección , respondió.

Ya dicen mis adversarios que ya estoy chocheando. Sí, sí, sí, pero todavía siento lucidez, es decir, tengo claridad en cuanto a las ideas que he sostenido toda mi vida. Y físicamente también, estoy bateando arriba de 300 todavía , aseveró en Morelos.

Tras apuntar que su sexenio concluye en septiembre de 2024, añadió: Imagínense lo que vamos a hacer. Ya se avanzó muchísimo y lo que estamos haciendo ahora es consolidar la transformación .

Para ello, dijo, todos ayudan con el fin de aterrizar dichos programas. Aquí en la Ciudad de México, pues en Iztacalco, Armando (Quintero) ni modo que no va a ayudar. Claudia (Sheinbaum), de primera. Estamos trabajando de manera coordinada .

También resaltó la colaboración de las fuerzas armadas en la construcción de las sucursales del Banco del Bienestar y distintos proyectos que encomendó al Ejército y a la Marina, independientemente de las acciones de defensa, seguridad nacional o de auxilio en casos de desastres.