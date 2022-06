Los eventos que más nos horrorizan son las ejecuciones masivas que cometen ciudadanos comunes , casi siempre blancos. Esta suerte de autoterrorismo irracional y enfermo no es la suma de casos aislados, sino un resultado de tradiciones aberrantes asociadas con el colonialismo interno, el racismo supremacista blanco y los desquiciamientos que ello genera. No olvidemos que, mientras los estadunidenses jugaban juegos de masacre contra la población originaria se enfrascaron en una de las guerras civiles más salvajes del siglo XIX, cuando se demostró la disposición de los blancos para exterminarse mutuamente sin piedad.

Dunbar-Ortiz continuó su análisis en Loaded: A Disarming History of the Second Amendment (City Lights, 2018). Allí deja claro que, como en otros aspectos, en esa nación de presuntos iguales no todos tienen los mismos derechos. Por ejemplo, armarse. La población negra, si lo hace, es considerada criminal. Cuando en los años 60 los Panteras Negras pasaron a las armas para defenderse, fueron combatidos a sangre y fuego. Los afroamericanos siempre serán los primeros en pagar las consecuencias de la mera posesión de armas, por lo demás legales en dicha sociedad.

La defensa de la propiedad privada , la limpieza racial, los vigilantes, los cazamigrantes y los asesinos masivos heredan la justa ejecución de indígenas que traspasaban las nuevas propiedades de los colonos blancos. El derecho a matar indios era sagrado. Consumado el despojo, los asesinos no se detuvieron. Devino común el linchamiento de nigroes.

Recordemos el documental Bowling for Columbine, de Michael Moore, a raíz de una de las peores matanzas escolares en años recientes. Desnuda a la infame American Rifle Association, a los promotores y simpatizantes de las armas en el Congreso, a los blancos resentidos y paranoicos que luego apoyarían a Donald Trump y tienen a Estados Unidos al borde de otra guerra civil o un retorno electoral aterrador. La milicias blancas son una bomba de tiempo.

Dunbar-Ortiz fue en los años 70 una activista que consideró adecuado armarse para hacer la revolución. No teme a las armas. Sabe usarlas. Pero comprendió que la resistencia armada está condenada de antemano en un país erizado de poder de fuego: la sociedad suicida por antonomasia en el mundo moderno.