l pasado 14 de junio jóvenes indígenas fuertemente armados tomaron el mercado popular de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, y mantuvieron el control de la zona norte de esta ciudad por más de tres horas, robando, quemando vehículos y aterrorizando a la población, sin que las distintas fuerzas de seguridad hicieran nada por detenerlos. La prensa y las redes sociales explican estas acciones como el enfrentamiento entre distintos grupos delictivos por el control del mercado, mencionando a los Motonetos, los Vans y el cártel de San Juan Chamula, como algunos de los grupos enfrentados en estas pugnas por el control territorial. Las imágenes que circulan en las redes sociales son las de hombres jóvenes con armas de alto poder circulando libremente por las calles. Los temores coletos a la ocupación indígena de su ciudad y los imaginarios racistas se expresan enfatizando la identidad indígena de los agresores y su capacidad de violencia.

Un tema tabú entre los antropólogos se pone de manifiesto en estas imágenes: el crimen organizado ha infiltrado a las comunidades indígenas, secuestrando física o culturalmente a sus jóvenes. Hombres tsotsiles, tseltales, mayo-yoreme, yaquis, me’phaas, mixtecos, rarámuris, purépechas, de manera forzada o seducidos por las narco-culturas, están siendo reclutados por los cárteles. La importancia turística, política y cultural de San Cristóbal influyó en que estos actos tuvieran una amplia cobertura mediática; sin embargo, incidentes similares están sucediendo en distintos territorios indígenas del país, sin que la prensa o la academia denuncie los profundos impactos que estos procesos están teniendo en los tejidos comunitarios.

Los riesgos que implica hacer investigación en territorios controlados por el crimen organizado, aunado al temor de contribuir desde nuestros trabajos académicos a la criminalización de los pueblos originarios, ha influido en que pocos investigadores se den a la tarea de documentar y analizar las transformaciones culturales y políticas que han traído las redes del narcotráfico a las comunidades indígenas. Un anciano mayo-yoreme, cuyo nieto fue desaparecido y asesinado en una comunidad tomada por el narco, me describió estas transformaciones señalando: “Hace como 10 años las cosas se empezaron a descomponer, cuando entró la coca y luego el crack. Entonces comenzaron a meter las drogas en las escuelas, miasmas que nos dejan a los muchachos ciegos, sordos, locos. Empezaron a trabajar con el mismo gobierno y a levantar a los muchachos, muchos ya no regresaban y algunos regresaban locos. Los vuelven adictos para que les trabajen y cuando ya no les sirven los matan” (https://adondevanlosdesaparecidos.org/2019/04/25/las-multiples-ausencias-de-los-indigenas-desaparecidos-en-mexico/)