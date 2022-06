H

asta el momento, los productos derivados de los hidrocarburos han sido y continuarán siendo un sostén muy importante para la vida económica del país. Insisten, quienes se manifiestan en contra de la política energética del presente gobierno, en que la inversión en las refinerías es un desperdicio y una mala decisión. No se entiende, o más bien, no se quiere entender que el proceso de transformación del crudo no se logra en un paso único y, mucho menos, de un día para otro.

La ciencia y la técnica han avanzado constantemente y en la actualidad tenemos la oportunidad de conseguir productos de alta tecnología, de gran utilidad y cuya producción es menos costosa y mucho menos contaminante que hace unas décadas.

Recordemos la cadena productiva. Ésta no sólo es un proceso de transformación y comercialización, además de otros pasos es, sobre todo, una fuente importante de empleos, es el trabajo que toma forma de otro tipo de valor agregado, metafóricamente hablando.

No tendríamos la posibilidad de contar con dicha cadena productiva, si no existieran las refinerías de Petróleos Mexicanos (Pemex), el beneficio sería únicamente, la venta de millones de barriles de crudo, cuya ganancia sería mucho menor que la que se obtendría con el valor agregado. Además, la gran desventaja sería comprar a mayor precio los productos derivados del petróleo que hemos vendido.

Son enormes las pérdidas por canjear la refinación y la petroquímica por beneficios económicos personales de los directivos de Pemex y de los titulares anteriores de la Secretaría de Energía (Sener). En sólo siete sexenios de gobiernos neoliberales devastaron la industria nacional de los hidrocarburos. Son incontables e irrecuperables las ganancias sustraídas.

Aun con una mínima productividad, al inicio del presente gobierno se tuvo la posibilidad de continuar con la industria de la refinación en México, afortunadamente, las instalaciones, pese al abandono, no desaparecieron del todo.