Justamente en el Hospital Juárez de México se han desplegado acciones para inhibir estas conductas. David Hernández Guzmán, sicólogo de la Unidad de Salud Mental de dicho nosocomio, explica que desde hace dos meses se creó una clínica para el adolescente con intento suicida . No sólo son captados después de un episodio de este tipo, referidos por el servicio de toxicología tras haber ingerido alguna sustancia con intento de dañarse, sino antes de intentarlo siquiera. Hasta ahora se han recibido seis pacientes.

Diana Tejadilla Orozco, directora del Modelo de Atención en Salud Mental de la Secretaría de Salud (Ssa), expone que antes quienes optaban por quitarse la vida eran adultos mayores que tras la jubilación no tenían expectativas de vida, pero ahora son los jóvenes de 15 a 29 años y, sobre todo, los varones de entre 20 y 24 los que están tomando esta decisión.

La experta señala que hay ciertas conductas que pueden ser una señal de alarma. Entre los niños y adolescentes, cuando están deprimidos se muestran muy irritables o inquietos, no quieren comer o comen en exceso. Se niegan a hacer actividad física, sólo quieren mirar televisión o jugar videojuegos, pueden tener un comportamiento grosero o hacer berrinches .

Refirió el caso de un menor de ocho años que intentó terminar con su vida, “y a veces no vemos o minimizamos las señales. Se piensa: ‘es para llamar la atención, lo hace para chantajearme o ya me agarró la medida. ¡Pues no importa!: por algo está llamando tu atención”.

Hay que reflexionar por qué un niño, un adolescente te quiere chantajear; hay que pensar en qué estoy haciendo o qué no estoy haciendo para que quiera hacerlo. Algo está mal, y no es culpa del niño ni del adolescente .

Datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) indican que en 2020, el país alcanzó una cifra récord de mil 160 muertes autoprovocadas en menores de 10 a 19 años. El número se eleva a 3 mil 453 entre las personas de 10 a 29 años.

Un informe reciente de la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación sobre el impacto de la pandemia de covid-19 en niños y adolescentes apunta que la tasa de suicidios en este grupo de edad aumentó 12 por ciento. Pasó de 4.6 a 5.1 por cada 100 mil habitantes entre 2019 y 2020, por lo que llegó a un máximo histórico .

La muerte por voluntad propia entre niñas y niños de 10 a 14 años aumentó 37 por ciento y 12 por ciento más para las adolescentes de 15 a 19 años.