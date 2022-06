▲ El sociólogo portugués considera que Estados Unidos se defiende muy bien de amenazas externas, no así de las internas, no hay terrorismo islámico, la violencia proviene de dentro. Foto Luis Castillo

Llegará el momento en que América Latina tenga que negociar, y será el momento de capturar la autonomía, esa parte de la soberanía que se puede obtener de la rivalidad entre Estados Unidos y China, se puede crear un nuevo sistema de no alineados, o sea mantener una alternativa, esa es mi esperanza en este momento y pienso que López Obrador es fundamental para mantenerla, no hay que negarlo de ninguna manera .

Para eso no debe separarse del pueblo. Tienen que mantener una potencia de izquierda en el terreno de los grupos sociales de Morena. No será radical, pero sí de la izquierda de las políticas sociales, de respeto al pueblo, de no sacrificar para los megaproyectos la realidad de los pueblos, más atención a la democracia participativa, eso es importante, no lo puede perder.

Se explica: “Lo que está haciendo el presidente (Andrés Manuel) López Obrador, respaldado por su gran aceptación, su postura en la pasada Cumbre de la Américas, es notable. Al país más fuerte y poderoso le dice, con legitimidad, que no asiste al evento si no invitan a Cuba y Venezuela.

Boaventura de Souza Santos, el prestigiado sociólogo portugués, atisba por entre las fisuras de la crisis mundial y advierte que hay condiciones para crear una integración regional que no pase por Estados Unidos, pero que no quite los ojos de China, y mantenga el liderazgo de México, en un proceso de transformación que ya empezó.

“Estados Unidos se defiende muy bien de las amenazas externas, pero no de las amenazas internas. Se están matando unos a otros con armas militares que compra la gente en los supermercados, en los shopping, en las escuelas. Es una sociedad enferma, desde un punto de vista ético, no es un modelo para nosotros. Es una sociedad que está colapsando moralmente y éticamente desde dentro. No hay terroristas islámicos, el terrorismo viene de un joven de 18 años que mata a sus colegas en la escuela. Cuánta muerte, más muerte que en Siria.”

Optimista trágico

El profesor de la Universidad de Coimbra en Portugal, fundador del Foro Social Mundial, la alternativa creada frente al Foro de Davos, y una de las firmas más influyentes en el mundo de la sociología política, se declara un optimista trágico , lo que expresa en sus declaraciones.

Hay cosas que resultan promisorias, pero hay otras que son preocupantes. Pienso que estamos en un periodo de desglobalización, o sea, nosotros acreditamos que la globalización era irreversible cuando se creó el Foro Mundial Social en 2001, pero parece que no, estamos entrando en un periodo de proteccionismo, de sanciones. Mira, en este momento más de 30 países tienen sanciones económicas que limitan la posibilidad del libre comercio, por ejemplo.

–Hablar de la debilidad del imperio se ha convertido en un lugar común. Pero hoy, ¿hay lugar para las hegemonías? ¿Hay soluciones de fondo?

–La hegemonía de un régimen mundial del capitalismo global, a través de los estados que dominaban el sistema. A partir de los años 80, 90, esa hegemonía se dislocó de alguna manera porque el neoliberalismo se lanzó a una guerra contra el Estado, privatiza, desnacionaliza, y el Estado pierde centralidad, no tanto como querían, pero ya no protege, limita y controla al capitalismo, sino para salvarlo. Entonces hay una hegemonía del capitalismo, financiera global, por un lado, pero por el otro China intenta una hegemonía económica y comercial global, pero no globaliza su sistema financiero.

Esta guerra que estás viendo, Miguel, no es una guerra entre Rusia y Estados Unidos, es una guerra entre Estados Unidos y China. Rusia es un aliado de Estados Unidos, porque quieren evitar que China se expanda a Europa a través de la frontera norte.

Explica: El neoliberalismo está en crisis, no desde la pandemia, sino desde antes, desde la crisis financiera de 2008, aunque la pandemia echó por tierra aquello de que el Estado era corrupto, y que sólo el mercado era el gran racionalizador de la vida, porque en la pandemia la gente no buscó salud en los mercados, acudió al Estado, y muchas veces el Estado no estaba ahí porque al sistema de salud lo habían desfinanciado, habían privatizado la salud, le habían hecho muchas cosas feas y no estaba preparado. Cuando hay una emergencia la gente va con el Estado .

Termina la entrevista y Boaventura de Souza afirma que América Latina tiene más condiciones que Europa para enfrentar la crisis. “Europa no tiene recursos naturales, si no los consigue de Rusia y Ucrania, va a buscarlos a Estados Unidos, a Qatar, mientras en América Latina hay muchos recursos naturales, por eso también lo que se quiere desde algunas ‘cumbres’ es controlar los recursos naturales y para impedir que China continúe con el papel que juega en algunos países como Brasil, como Argentina o América Central, donde invierte grandes cantidades”.