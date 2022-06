U

n grupito que confunde gusto con ideología, llamado Justicia Justa o Los Jusjus; un juez compasivo y parcial pero ignorante en materia taurina, llamado Jonathan Bass Herrera, y unos ministros de la tremenda Corte de Justicia, menos visionudos pero empeñados en recuperar el perjudicial centralismo, protagonizaron recientemente un grotesco numerito al intentar borrar de un plumazo la tradición taurina de la Ciudad de México, con el pretexto del maltrato y sufrimiento a que son sometidos los cornúpetas que se lidian. Pero el toro bravo, no su aproximación, no es cualquier animal sino el resultado de una paciente, cuidadosa e inteligente selección genética. Si sufriera en el ruedo, no volvería a embestirle ni a su sombra. La genuina bravura del toro no es estúpida ni sufridora, corresponde a una crianza y a una misión.

Ante panoramas manicómicos como estos, de protectores y promotores tan enloquecidos como ridículos, o nos hacemos infelices o nos hacemos fuertes , recomendaba don Juan a Castaneda, habida cuenta de que la tecnología desplazó al razonamiento, el dinero a la ley y la impostura a los que se sueñan profesionales, en tanto los inefables sectores taurinos como el chinito: nomás milando.

Si por acá hace décadas se volvió ciencia pavimentar y repavimentar calles, avenidas y carreteras, señalizar éstas y organizar el transporte público, es casi imposible que el resto de las cosas vayan por buen camino, trátese de educación, seguridad o tradiciones sanguinolentas, insoportables para sensibilidades de supermercado.

La tauromaquia o enfrentamiento con el toro es cultura ancestral, pero en un ambiente desculturizado o, peor aún, tenazmente norteamericanizado, con una seudocultura globalizadora, la tradición taurina de México, por negligencia de los propios taurinos, ha debilitado su esencia, al grado de querer prohibirla los del pensamiento único y otros empleados de Washington.