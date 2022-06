S

iempre quise saber cómo había sido la infancia de mi padre. Mi interés fue creciendo al paso del tiempo, pero más todavía desde que empecé a notar cómo se iba deteriorando su memoria y corría el peligro de perderse en el olvido el niño que fue. Hoy pude conocer algo de esa etapa de su vida gracias a Natalia: nuestra vecina en el edificio desde hace muchos años.

I

Cuando supe que, por exigencias del trabajo de mi esposo, tenía que irme a vivir a Puebla, invité a mi padre a irse con nosotros.

Me parece que aún escucho su no rotundo. Imposible obligarlo y más aún dejarlo solo. Entendí que muy pronto iba a necesitar el apoyo de alguien capaz, honrado y de absoluta confianza.

No tuve que pensarlo mucho para darme cuenta de que la persona indicada podía ser Natalia: trabajó bastante tiempo en el consultorio de su hermano y tiene algunos conocimientos de medicina. Una tarde fui a verla. Después de que la puse al tanto de mi situación le pregunté si le interesaría trabajar como cuidadora de mi padre. Aceptó con gusto. Después de que acordamos la paga y el horario, me sentí tranquila de saber que dejaba a mi papá en las mejores manos.

II

En Puebla conseguí trabajo en una fábrica de loza. Allí el ritmo de producción es muy fuerte y sólo puedo venir a ver mi papá durante el fin de semana, cada dos o tres meses. Siempre que llego a verlo, Natalia me da las mismas instrucciones acerca de lo que debo o no hacer en su presencia: Si nota que el señor no tiene ganas de conversar, no le insista. Procure hablarle fuerte porque ya escucha muy mal y por nada del mundo quiere ponerse el aparato; platíquele de cosas bonitas para que se alegre porque con tantas barbaridades que están sucediendo en el mundo, se deprime mucho y dice que ya no quiere vivir .

Hoy Natalia me sorprendió con una indicación adicional: que cuando visite a mi padre no use perfume. Le pegunté si la restricción había sido idea de él y me contestó que era suya, se ha dado cuenta de que los olores dulces le provocan nauseas. Esa es la razón de que, pese a que a ella tanto le gustan las flores aromáticas, sólo compre para la casa las que carecen de olor.

Después de escuchar a Natalia tuve la impresión de que conoce a mi padre mejor que yo. Me sentí algo celosa, pero lo entiendo: desde que me fui, hace tres años, convive con él a diario y ve todos sus cambios. Supongo que cuando son negativos los justifica en términos que lo tranquilicen. Puedo imaginármela diciéndole: Don Ezequiel, no se preocupe, no es que esté perdiendo el oído. Lo que sucede es que en esta calle hay un ruidero tremendo y, aunque todos hablemos a gritos, nadie oye nada .

III

Cuando terminamos de comer, mi padre se disculpó: quería tomar su siesta, costumbre que yo no recordaba que tuviera y lo vi como síntoma de debilidad. En cuanto nos quedamos solas, le pregunté a Natalia si creía que las nuevas medicinas lo estaban perjudicando. En su respuesta, muy extensa, noté un dejo de ternura. Esa manifestación de afecto hacia mi padre me conmovió y al mismo tiempo me hizo sentir desplazada por creerme la única con derecho a expresar esa devoción.