Julio Gutiérrez

Periódico La Jornada

Domingo 19 de junio de 2022, p. 15

Las tasas de interés de las tarjetas de crédito podrían alcanzar niveles no vistos desde 2011 y situarse hasta en 37 por ciento en caso de que el Banco de México (BdeM) continúe con una política de alzas en la tasa de fondeo como medida para contener la inflación, aseguraron especialistas consultados por este medio.

Las personas con una tarjeta que no son totaleras , es decir, que no pagan el total de sus saldos vencidos, serán quienes sufran más los efectos en la subida de tasas por parte del banco central, y si bien el efecto no se notará de inmediato, sí lo hará a fin de año.

El pasado miércoles, la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed, por sus siglas en inglés), incrementó su tasa de fondeo en 75 puntos base, el mayor aumento desde noviembre de 1994. Ante tal medida, los analistas esperan que la próxima semana el BdeM haga un aumento a la tasa de referencia de la misma magnitud.