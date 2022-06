▲ La ex número uno mundial, la japonesa Naomi Osaka, anunció que no disputará el Abierto de Wimbledon, que comienza el 27 de junio, debido a una lesión persistente en un talón de Aquiles. La tenista de 24 años, ganadora de cuatro títulos de Grand Slam, había dicho anteriormente que estaba valorando no participar en el torneo después de que se le quitaran los puntos de clasificación, debido a que la organización del certamen británico vetó a los jugadores rusos y bielorrusos por el conflicto bélico en Ucrania. Foto Ap