Mónica Mateos-Vega

Periódico La Jornada

Domingo 19 de junio de 2022, p. 2

Para atender temas tan complejos como la salud mental, en especial después del duro golpe emocional que significó para el mundo la pandemia de covid-19, se requiere una mirada desde muchas disciplinas, siempre con un enfoque humanista.

Esa es una de tantas reflexiones que pone sobre la mesa el neurosiquiatra Jesús Ramírez-Bermúdez (Ciudad de México, 1973) en su libro más reciente, La melancolía creativa, publicado por el sello Debate.

La aparición del coronavirus, explicó el especialista en entrevista con La Jornada, “agudizó muchos problemas que ya veníamos cargando. Como dicen los ortopedistas, sucedió una fractura en terreno patológico, es decir, estábamos en condiciones de fragilidad en el área de la salud pública, en general, y de la salud mental en particular, y de repente nos enfrentamos a que no tenemos suficientes servicios, porque no hay una vocación pública que proteja más la dignidad y la situación financiera.

“Es decir, hay personas que tuvieron gastos catastróficos porque los hospitales se llenaron. Muchas vivieron la situación de no tener la opción de atenderse dignamente en un hospital público, sino tratar de buscar atención en un hospital privado con los gastos inhumanos que ello representa, si es que encontraban lugar.

La pandemia nos enseñó que necesitamos una filosofía más sólida en torno a la salud pública, con recursos financieros reales, más recursos humanos, más infraestructura, más insumos. Lo vivimos en México, pero es un problema en todo el mundo. Por desgracia, parece que no aprendimos la lección, y muchos están en la euforia de que ya salimos de aquello. Pienso que aún no; faltan varios coletazos y deberíamos preguntarnos si estamos haciendo lo que se requiere para atender una nueva crisis de salud, pues no lo estamos haciendo, o no con la velocidad que se necesita.

El también ensayista, autor de Breve diccionario clínico del alma (Debate, 2010) y Depresión: La noche más oscura (Debate, 2020), dijo que si bien el diagnóstico de la situación mental del mundo es preocupante, “lo tenemos que ver como una oportunidad para recuperar lo que tengamos recuperar, principalmente nuestras fuentes de vitalidad. Por eso el libro también indaga en la relación entre la melancolía y los procesos creativos, enfocados a la creación literaria. Hay obras artísticas –incluso la tragedia, que es un género del teatro o la literatura– que nos dan cierto consuelo. Milan Kundera dice que nos dan ‘atisbos de la grandeza humana’, y es una paradoja que el sufrimiento produzca esas experiencias. Esta es otra de las ideas que explora mi libro”.

En sus ensayos, el autor refleja su gusto por la idea de los entrecruzamientos, “esos caminos donde convergen tradiciones diferentes y que permiten un enriquecimiento de ambas. El mundo de la neurosiquiatría –a lo que me dedico– ya es fruto de entrecruzamientos, porque ahí está toda la corriente de la medicina científica, pero también el mundo de las neurociencias que, en sus recientes décadas de investigación, tiene desarrollos que provienen desde la sicología y algunas otras disciplinas sociales y humanísticas, como la antropología y la sociología, porque el tema de interés es la condición humana, especialmente cuando ésta genera problemas de tal magnitud que llevan a la búsqueda de atención clínica.