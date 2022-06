L

a lectura de artículos publicados en nuestro periódico me obligó a retomar varias ideas en torno al debate histórico de las izquierdas: reforma o revolución, que se perfiló con mayor agudeza en los años 60 y 70 y pareciera que se decantó con la subversión democrática y neoliberal de finales de los 80 en América Latina. Cualquier planteamiento serio en el campo de las ciencias políticas y sociales requiere de un rigor histórico, sea éste marxista o no. Esgrimir argumentos totalmente ahistóricos y sin considerar la realidad político-social en que sucedieron los procesos, no es más que una trampa discursiva que lleva solamente a descalificaciones.

En el marco del homenaje a Arnoldo Martínez Verdugo se escribieron varios artículos en los que se hace hincapié en la decisión, desde los 70, de Arnoldo por encauzar las luchas comunistas hacia la democracia electoral y en contra de lalucha armada: apostar por la democracia, que parecía muy lejana, no tenía muchos incentivos en grupos acostumbrados a las vanguardias y formados con la magia ilusoria de las revoluciones ; Es probable que aquellas disquisiciones mayores, o si se quiere, especulativas sobre la revolución y el socialismo hayan tenido que ofrecer al tema de la construcción democrática, como solía decir Merino, un lugar central . Me parece que estas afirmaciones demeritan lo que podría sustentar un homenaje, ya que sólo reproducen los clichés más tramposos de aquel debate.

¿Qué sucedía en los 70?

1. En México, desde los 60 se configuraba un proceso devastador de guerra sucia sostenido por gobiernos legales , que duró hasta los 80. Algunos ejemplos: asesinato de toda la familia de Rubén Jaramillo y de incontables campesinos; represión brutal contra todos los movimientos sociales que escaló el 2 de octubre del 68 y el 10 de junio del 71 a nivel de genocidios; toma por el Ejército de universidades y normales; llevó como respuesta al cierre del camino democrático, a la configuración de movimientos armados: desde Arturo Gámiz, Lucio Cabañas, Genaro Vázquez, luchadores campesinos, hasta la consecuente incorporación de estudiantes en diversas guerrillas.