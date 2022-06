También en la industria criminal hay clases sociales. En la punta de la pirámide están aquellos a los que de manera elitista se les llama ladrones de cuello blanco , los que aparentemente no tienen nada que ver, pero que son los principales beneficiarios. Igualmente, surgen nuevos ricos, como aquel que se ofreció a pagar la deuda externa del país si era liberado.

Los sectores empobrecidos son los que desempeñan los trabajos de producción, distribución y los que engrosan los ejércitos privados. Muchos de los trabajos que desempeñan estos sectores se dan mediante violencia, presión o extorsión: comunidades indígenas y campesinas obligadas a cambiar sus cultivos tradicionales por el de mariguana o amapola. Mujeres secuestradas obligadas a prostituirse y a producir pornografía. Infantes y adolescentes son reclutados para hacer trabajo de vigilancia o de halcones. Incluso se ha dado el caso del secuestro de grupos de albañiles o ingenieros para la construcción de infraestructura y sistemas de comunicación. La renta de niños y niñas para el tráfico ilegal de personas, o la utilización de cuerpos –mayoritariamente de mujeres– para el tráfico internacional de drogas, son parte de estas formas contemporáneas de esclavitud.

Las corporaciones criminales también tienen influencia y control en sectores del aparato administrativo del Estado mexicano. Ya sea financiando campañas, imponiendo a sus propios integrantes como gobernantes o asesinando candidatos o gobernantes, las corporaciones criminales se entremezclan con el poder político para garantizar protección, impunidad y también la asignación de carteras. Para mejor ejemplo, el caso Genaro García Luna, pero no es el único.

Mucho más podría seguirse escribiendo al respecto, como el carácter patriarcal de la industria criminal o el mercado cultural que se ha formado al respecto. Contrario a lo que muchos afirman, las corporaciones criminales no son una falla o anomalía del mercado, sino una consecuencia de un sistema que todo mercantiliza. El problema no es nuevo ni local, lleva décadas desarrollándose y valdría observar con esta perspectiva el lugar que ocupa la industria criminal en la economía nacional y global. La salida no está cerca ni es sencilla, pero hay alternativas. De eso no queda duda.

* Sociólogo. @RaulRomero_mx