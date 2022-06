U

na muestra evidente de que la dirigencia nacional del PRI había ya malvendido su alma al diablo la tuvimos a principios de mayo de 2018. No quiero decir que no hubiéramos tenido ya elementos para suponerlo, pero en esa ocasión se nos convocó a que votáramos por el candidato presidencial del PAN el siguiente mes de julio, si una encuesta que se haría ex profeso y de mutuo acuerdo le daba ventaja a su candidato sobre el nuestro, lo cual era lo más probable.

De lo que se trataba era evitar a como diera lugar que Don Andrés Manuel López Obrador fuera presidente, sin importar que resultara triunfador en la contienda un soberbio pillastre de la tesitura de Ricardo Anaya.

Sospecho que las dirigencias estatales no deben haber respondido como esperaban porque el pacto no se hizo ni se habló más de él. Sé muy bien que hubo algunos miembros de sus respectivos consejos políticos estatales que se manifestaron abiertamente en contra e incluso hasta hablaron de la posibilidad de crear frentes pejistas en las filas del PRI.

Cierto es que no estaban tan fuera de tono si se piensa en que los postulados morenistas no se contraponen con la plataforma ideológica tricolor ni con los ideales de los más destacados priístas de antaño…

La respuesta de la cúpula, por boca de su presidente y de su siguiente presidenta, avalada después por el mismísimo Peña Nieto, de tan infeliz memoria, fue recomendar que el PRI cambiara de siglas, de colores y de ideología… Es decir, lo que han tratado de hacer después: que ¡dejara de ser lo que era!