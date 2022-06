Alonso Urrutia y Laura Poy

Periódico La Jornada

Sábado 18 de junio de 2022, p. 5

El gobierno federal cuenta con recursos suficientes para mantener el plan antinflacionario en su vertiente energética hasta el fin de año y garantizar que no habrá incrementos abruptos, anunció el presidente Andrés Manuel López Obrador. Todo el año está garantizado, no tenemos problema, porque en el balance nos alcanza para mantener la gasolina sin aumento, el diésel sin aumento .

Durante su conferencia, informó que en el encuentro que tuvo la víspera con el Consejo Mexicano de Negocios (CMN) le solicitaron replantear recientes acciones (de la Secretaría de Energía) y revisar la importación de gas, pues ahora se establece que, ante el excedente que tiene la Comisión Federal de Electricidad, se utilice ese gas que se paga con el dinero de todos los mexicanos , por lo que se instalarán mesas de diálogo.

Ante las expectativas que le plantearon sobre su próxima visita a Washington para reunirse con su homólogo estadunidense, Joe Biden (que si bien no hay fecha definida, sería a partir del 15 de julio), les planteó que buscaría abrir, en ese contexto, una reunión en la que participen empresarios de México y Estados Unidos, en atención a la solicitud del CNM.