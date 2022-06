Becarias del Conacyt agradecen apoyo del SAT

P

or este medio, queremos agradecer a Raquel Buenrostro, titular del SAT, por ayudarnos a conseguir nuestra firma electrónica, la cual era clave para nosotras como becarias del Conacyt.

Reconocemos su compromiso con la sociedad y su calidad humana, no tenemos palabras suficientes para expresar nuestro agradecimiento a usted y a María Hop, quien estuvo al pendiente de nuestro caso.

El apoyo tiene un valor incalculable, porque representa nuestra tranquilidad emocional, física y económica. Cuando quienes son responsables de las instituciones públicas tienen la atención ética y humana con la sociedad, podemos decir que hay humanidad, y estamos convencidas que eso existe en este momento al frente del SAT.

Fabiola García López, Cyntia Carolina Briones de León y Luisa del Carmen Navarro Tolentino

Paul McCartney todavía es fabuloso

Uno de los creadores de música más geniales de todos los tiempos, Paul McCartney, cumple hoy 80 años. Como beatlemano irredento, he tenido el privilegio de estar presente en su concierto de la gira Got Back, el pasado 7 de junio en Fenway Park, en Boston.

Experiencia imborrable. No hu- bo acto de apertura para animar a la multitud; Macca se anima a sí mismo y él dirigió la entrada al escenario de su banda, desafiando la regla de que la estrella siempre espera hasta que los demás estén acomodados para salir al escenario. Todo decía que si venías por McCartney, era lo que obtendrías absolutamente.

Once días antes de cumplir 80 años, estaba listo para el desafío de resistencia de tocar 36 canciones en dos horas y 40 minutos, con una banda espléndida que lo apoya en todos los sentidos. Con toda la alegría del mundo inició con Can’t Buy me Love y, salvo un breve descanso para regresar al encore con la bandera de Ucrania, no aflojó hasta que la guitarra de The End (And in the end the love you take is equal to the love you make) puso el cierre.

Por supuesto, hay muchas cosas que visualizan los estragos del tiempo, y la voz de Paul tiene pequeñas vulnerabilidades, pero mantuvo su esencia de genio musical, ya sea en Hey Jude o incluso en un rock áspero como Helter Skelter. Momento mágico, cuando su voz se une a la de John Lennon en I’ve Got a Feeling, a través de imágenes del famoso concierto en la azotea de The Beatles. Ovación unánime para John, mientras Macca continúa con su legado más de cinco décadas después, con el espíritu y la frescura aún dispuestos. ¡Concierto inolvidable!