Aún no se han identificado otros restos encontrados en el sitio cercano a la ciudad de Atalaia do Norte, pero se prevé que sean los del experto indígena Bruno Pereira, de 41 años. Los dos fueron vistos por última vez el 5 de junio en su bote en el río Itaguaí, cerca de la entrada del Territorio Indígena del Valle del Javari, fronterizo con Perú y Colombia.

Phillips, un reportero independiente que había escrito para The Guardian y The Washington Post, estaba investigando para un libro en el viaje con Pereira, un ex funcionario para tribus aisladas y contactadas recientemente de la agencia federal de asuntos indígenas Funai.

Más temprano, la policía refirió que su investigación sugería que había más agresores involucrados además del sospechoso que había confesado, pero que hasta ahora se creía que los asesinos actuaron sin la participación de una organización criminal.

El vocero del Departamento de Estado, Ned Price, ofreció condolencias a las familias de las víctimas y dijo que fueron asesinados por apoyar la conservación de la selva tropical y los pueblos nativos allí .

Hacemos un llamado a la rendición de cuentas y la justicia: debemos fortalecer colectivamente los esfuerzos para proteger a los defensores ambientales y los periodistas , tuiteó Price.