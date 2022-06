De La Redacción

Periódico La Jornada

Sábado 18 de junio de 2022, p. 27

La Secretaría de la Defensa Nacional, la Policía Michoacán y la Guardia Nacional desactivaron, en un operativo conjunto, un retén que el grupo civil armado Pueblos Unidos mantenía desde 2020 en el tramo carretero La Huacana-Ario de Rosales, a la altura de la localidad El Cangrejo.

El gobierno de Michoacán aseguró que no hubo confrontaciones durante el operativo, por el cual no se aprehendió a persona alguna. Integrantes de Pueblos Unidos se comprometieron a dejar de operar si se instalaba una base de operaciones de seguridad en el municipio de La Huacana, lo que ya se cumplió, según la Secretaría de Seguridad Pública michoacana.

En tanto, la Fiscalía General del Estado (FGE) de Guerrero dio a conocer que la noche del jueves fue asesinado en Chilpancingo Marco Antonio N, alias El Lobo, ex fiscal regional en la zona centro de la entidad, y a Jesús Emanuel N, ex titular de la agencia del Ministerio Público de Iguala y ex director de averiguaciones previas. Los ex servidores públicos, quienes salieron de la FGE hace apenas mes y medio, fueron asesinados en la calle Atenea del fraccionamiento Valle Dorado, al sur de la capital guerrerense.

La FGE de Guerrero notificó también que el 15 de junio se encontraron dentro de dos bolsas de plástico negras, en la comunidad Rincón de la Vía del municipio de Chilpancingo, los restos del taxista Francisco Imer Casarrubias García, cuyo paradero se ignoraba desde el 7 de mayo. El vicefiscal de Investigación, Ramón Celaya, aseguró que no se dará carpetazo al caso, y seguirán los trabajos para llevar a los responsables ante la justicia.