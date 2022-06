Eirinet Gómez

Corresponsal

Periódico La Jornada

Sábado 18 de junio de 2022, p. 27

Xalapa, Ver., José Manuel del Río Virgen, secretario técnico del Senado de la República, recuperó su libertad la noche del viernes, luego de que un tribunal colegiado con sede en Boca del Río confirmó el amparo otorgado en su favor por un juez de distrito.

Del Río estuvo preso en el penal de Pacho Viejo desde diciembre de 2021, por su presunta participación en el homicidio de René Remigio Tovar Tovar, aspirante del partido Movimiento Ciudadano (MC) a la alcaldía de Cazones de Herrera, cometido en junio de ese año.

A su salida de Pacho Viejo, donde estuvo recluido 178 días, declaró que la justicia tarda; pero llega, y estoy plenamente seguro de que se hará justicia en el asesinato de nuestro candidato René Tovar, y tienen la responsabilidad las autoridades de Veracruz de aplicar justicia y no de conseguir chivos expiatorios .

“A mí no me gusta ni que lastimen a los toros, yo nunca me hubiera atrevido a una cosa tan atroz, es una vileza que busquen chivos expiatorios para encarcelarlos y decir: ‘sí, sí matan, pero los metemos presos’”, expresó Del Río Virgen.

Al funcionario del Senado lo acompañaron sus hijos, su esposa, algunos primos hermanos, y sobrinos, así como militantes de MC, quienes lanzaron vivas: ¡Fuerza Del Río, fuerza Del Río! .

–¿Qué sigue ahora para Del Río? –preguntó La Jornada.

–Voy el lunes al Senado, llego a las 8 horas todos los días y salgo a las 23 horas.

Añadió que sobre el proceso para reparar el daño causado a su persona, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos seguirá el proceso.

No soy un hombre de pleitos ni de venganzas, los funcionarios de Veracruz saben que cuando a mí me tocó tratarlos, lo hice con respeto, yo a todo el mundo trato así, y lo voy a seguir haciendo , manifestó.

Del trato en la prisión, dijo que le permitieron recibir sus medicamentos y aportar ideas en economía. Agradeció a los internos, mandos medios y al director del penal.