Esa buena voluntad se vio amenazada en febrero de 2021, cuando el gobernador de Texas, Greg Abbott, prohibió de manera temporal la exportación de gas natural. Previendo el cambio en los mercados, el presidente Andrés Manuel Lopez Obrador envío al Congreso de la Unión una iniciativa de reforma eléctrica en la cual, se volvía a poner al centro de la planeación la seguridad del suministro y la autosuficiencia energética.

La oposición esgrimió diversos argumentos (falsos), pero sobre todo decían no saben cómo funciona el mundo, no lo conocen, nadie está preocupado por la seguridad del suministro ni por la autosuficiencia . Ahora cada vez más escuchamos de países que dan un giro de 180 grados en sus políticas energéticas para volver a considerar la seguridad. Y esto no es ninguna sorpresa, como dije anteriormente, descuidar la seguridad en el trilema llevó a que la asequibilidad de la energía se deteriorara. Toda Europa, y en especial Alemania, se encuentran viviendo una crisis energética brutal cuyos efectos no terminamos de dimensionar.

Parece ser que quien no conocía cómo funcionaba el mundo eran ellos. No estábamos mal, sólo estábamos adelantados.

*Especialista en temas energéticos y maestro en finanzas en el sector energético por la Universidad de Edimburgo

Twitter: @aloyub