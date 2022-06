Para evitar cualquier polémica o preguntas incómodas, la junta tuvo un formato atípico, con un aforo reducido y con un orden del día que se limitó a la lectura de las intervenciones de Sánchez Galán y en la que no se abrió el micrófono a los accionistas, si acaso se permitió la lectura, por parte del secretario, de algunas de las inquietudes presentadas.

Sánchez Galán es el primer presidente de Iberdrola que se mantiene en el cargo a pesar de tener una imputación penal en firme por diversos delitos relacionados con el espionaje ilegal, que supuestamente encargó al ex comisario de policía José Manuel Villarejo para que obtuviera información de empresas de la competencia, políticos, periodistas y líderes medioambientales contrarios a sus intereses.

La única pregunta difícil para Sánchez Galán fue la relativa a por qué la empresa no ha podido ejecutar la compra que realizó por 7 mil millones de euros de la eléctrica estadunidense PNM, operación vetada por el regulador de Nuevo México, por su preocupación por el historial de servicio de Avangrid (filial de Iberdrola en EU) en Maine y por la investigación judicial también a Sánchez Galán por el supuesto espionaje ilegal a políticos y rivales.

El presidente de Iberdrola respondió que estaba convencido de que el recurso judicial presentado contra esa decisión del regulador local va a ser positivo .

El resto de las preguntas que se leyeron en voz alta fueron sobre la postura de los gobiernos con los que trata Iberdrola sobre la descarbonización, el impacto de la guerra en Ucrania o sobre la situación macroeconómica y de precios energético. Las demás inquietudes, que no se develaron, las irá contestando la cúpula de Iberdrola por escrito y de forma personalizada a los interesados.

Ratifica puerta giratoria

Sánchez Galán anunció, entre aplausos de los accionistas, el objetivo de alcanzar este año un beneficio de entre 4 mil y 4 mil 200 millones de euros e incrementar así el dividendo en la misma proporción, tras unos resultados en el ejercicio anterior que alcanzaron el beneficio récord de 3 mil 855 millones de un euros. Además, anunció una inversión para los próximos cuatro años de 10 mil millones de euros en diversos proyectos en Estados Unidos, Alemania, Francia y Reino Unido.

Entre los acuerdos a votación se aprobó también la ratificación del nombramiento como consejera de la ex ministra española de Agricultura, Isabel García Tejerina (PP), y la ex directora general de los registros del Ministerio de Justicia, María Ángeles Alcalá, además de la renovación del mandato del antiguo embajador de Estados Unidos ante la Unión Europea, Anthony L. Gardner, con lo que confirmó la tendencia de la empresa de contratar a ex líderes políticos para defender sus intereses.