En ocasión del lanzamiento de una de sus obras maestras, el disco titulado Pietá, me dijo en entrevista, el 18 de marzo de 2003: “Este es un disco para dar las gracias a las mujeres, un homenaje a ellas. Su nombre es por causa de que mi madre de sangre trabajaba en una casa de Río de Janeiro, donde me acogieron luego de mi éxodo forzado desde Minas Gerais. Yo era muy pequeño y estuve a punto de morir por una enfermedad. Si no morí fue por causa de los ángeles. Mi madre adoptiva, Lilia, desde entonces me quedó como la Señora de la Piedad porque me salvó, cuidó de mí, de mi vida entera, con ella aprendí a cantar. La imagen de La Piedad me resulta familiar, porque cuando mi madre de sangre murió, algo de mí quedó sangrando desde entonces. La Piedad de Miguel Ángel siempre me deja estupefacto de belleza; cada vez que voy a Roma me quedo horas parado frente a esa obra maestra. Es una obra que me impacta sobremanera. Quizá porque me recuerda mi experiencia de niñez. Veo reflejada a mi mamá y a mí, pero no porque yo quiera ser Cristo, por favor”.

Le pregunté a Milton:

–Cuando te escuchamos es una certeza abierta que tu cantar es como de ángeles. ¿Están más cerca las mujeres de los ángeles?

–Mi infancia está llena de voces femeninas, desde entonces me doy cuenta de que las mujeres cantan con el corazón, mientras los hombres se afanan por mostrar sólo la fuerza con la voz.

“Desde niño he buscado con mi música el cantar de las mujeres. Recuerdo cuando llegó la hora en que mi voz engrosó, se hizo un poco más grave, lo que me puso desesperado y me preguntaba: ‘¿es que yo, como los otros hombres, también he de perder mi corazón?’ Entonces aconteció algo muy importante: estaba yo una tarde en la oficina de mi padre y transmitieron por la radio un concierto de Ray Charles.

De repente me empezó a invadir una euforia sin igual, una sensación de plenitud y calma por causa de una certeza: me percaté de que los hombres también podemos cantar con el corazón. Siempre me he referido con vehemencia a la voz de las mujeres, a su esencia, pero nunca había tenido la dicha de decirles gracias con un disco entero.

–Y ya que hablamos de ángeles, de mujeres, ¿aspiras todavía a cantar como las mujeres?

–La primera voz femenina en mi vida fue la de mi madre. No era una cantante profesional, aunque formó parte de un coro que dirigía Heitor Villa-Lobos. Yo la acompañaba instrumentalmente con una sanfoninha, especie de acordeón sin teclas. Y en la casa había muchos discos y en la radio escuchaba cantar también a las mujeres. El día que escuché cantar a Angela María me volví loco, loco de felicidad, y ese coro de ángeles se fue poblando en mi niñez de otras voces: Billie Holiday, Ella Fitzgerald, Yma Sumac.

Yo no sé qué sucede ni de qué manera, lo que sí sé de cierto es que la manera en que canto se la debo a las mujeres.

Milton Nascimento, insisto, es un ángel, como lo es Arvo Pärt, por poner otro ejemplo: seres que tienen un pie puesto en la tierra y el otro en la eternidad.

Escuchar cantar a Milton Nascimento nos dota de una sensación de euforia, de felicidad exultante, de alegría y bondad, de plenitud y calma.

Recomiendo escuchar el disco Nascimento: el track 3, Guardanapos de papel, es un prodigio de prosodia; nos recuerda las construcciones poéticas de Chico Buarque, la poesía de Carlos Drummond de Andrade, gran amigo de Milton; nos hace sonreír con sus juegos de palabras y nos prepara para los siguientes manjares: el track 4, Cuerpo y alma, donde el alma femenina de Milton canta:

Alma al ras alas que pasan

del ave que en vuelo anda

ama el alma en mantra

canta, canta y ama, vive

en cuerpo y alma

alma que al tramar tramas

en mantras

canta que en el cuerpo un

templo guarda el alma

Bendito seas, amado Milton Nascimento. Larga vida te deseamos.