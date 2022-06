Por otra parte y a unos metros, en la explanada de la alcaldía, fue inaugurada la Feria del Taco, donde pocas personas en las carpas colocadas por las autoridades de la demarcación no portaban mascarilla porque no es obligatorio .

Los mismos encargados de los puestos se las bajaban y subían, pese a estar en contacto con los productos que ofrecían porque consideraron que es un lugar abierto y la aglomeración que por momentos se registraba no los afectaría.