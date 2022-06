En el Centro de Salud Ángel Brioso Vasconcelos, ubicado en la colonia Condesa, en donde si bien a las 10 de la mañana no había más de 50 personas formadas, el servicio era lento, pues sólo una enfermera que tomaba las muestras.

Gloria Méndez, quien vive por el rumbo de Tacubaya, llegó con sus tres hijos y su esposo. Contó que en el salón de la escuela de uno de sus pequeños hubo tres menores que resultaron positivos y la maestra pidió a todos sus compañeros hacerse la prueba para regresar a clases. Dos traen un poquito de gripa, sin tos ni temperatura, pero de una vez pasamos todos , expresó mientras esperaba los resultados.

En las filas, como las registradas en el Centro de Salud Portales, a sólo unos cuántos se escuchaba toser eventualmente, mientras la mayoría se entretenía con su teléfono celular.

Tomás Noriega llegó sin síntomas, pero en su trabajo le solicitaron hacerse la prueba por haber convivido con una persona positiva al virus: Hasta ahora no me he contagiado o no me he enterado .

Al 12 de junio, de acuerdo con el reporte más reciente de la Secretaría de Salud local, había 186 hospitalizados por coronavirus en la Ciudad de México, de los cuales sólo 22 requerían intubación.