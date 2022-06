E

l líder conservador colombiano Laureano Gómez denunció justo después del asesinato del liberal Jorge Eliécer Gaitán, a mediados del siglo XX, que el liberalismo era un basilisco, alegoría a una figura mítica que se constituía de diferentes partes de otros animales y armaba un todo aterrador, sin armonía. Para Laureano eso era el Partido Liberal que representaba Gaitán: una cabeza comunista que dirigía liberales, ingenuos y masones. Por estas convicciones, la reacción justificó asesinar a todo opositor desde hace 70 años en Colombia.

Las elecciones presidenciales del 29 de mayo en Colombia lanzaron a la ciudadanía a una segunda vuelta que difícilmente se pronosticaba: Gustavo Petro y Rodolfo Hernández. Desde la votación de 2002 que hizo presidente a Álvaro Uribe Vélez, no había una tasa más baja de abstencionismo y a pesar de que su dedo no señaló directamente un heredero, su latencia política sí se pinta como determinante en esta segunda vuelta electoral, el 19 de junio. Los resultados del domingo dictarán –entre muchas cosas– si la guerra en Colombia alcanzará fuego propio o no, es decir, si el país cocina algo mejor que un silencio de los fusiles y se aboca a un remezón tectónico que impida que haya más hombres y mujeres para la guerra. El país a estas alturas debe entender que para matarnos no se necesitan sólo armas o rentas del tráfico de cocaína y mariguana.

Hoy, ad portas de la segunda vuelta electoral colombiana, la figura del basilisco encuentra una mejor y precisa encarnación en una cabeza en forma de estrategia digital multinivel que piensa darse vida en los votos de las huestes uribistas huérfanas, de aquellos que la guerra nunca logró conmover y de esa clase socioeconómica que tiene miedo –legítimo– al ir caminando por una cuerda floja arriesgándose al caer empobrecidos entre pandemias y guerras globales. A ellos se suman aquellos que siempre han ganado con las reglas clientelares y con la violencia en el país.