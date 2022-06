Jared Laureles

El Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral (CFCRL) ha recibido al menos 11 solicitudes de organizaciones sindicales –una de ellas con emplazamiento a huelga– para realizar acciones de negociación por incumplimiento del reparto de utilidades, principalmente de empresas mineras, metalúrgicas y siderúrgicas.

Las empresas deben cumplir puntualmente con lo que establece la ley en materia de reparto de utilidades, y tienen que ser muy cuidadosos de no declarar utilidades o reportar menos que las obtenidas, porque se exponen no solamente al emplazamientos a huelga, sino a un ilícito penal y una infracción fiscal , advirtió la autoridad laboral.

El CFCRL explicó que luego de que las empresas presentan ante la Secretaría de Hacienda la carátula fiscal –que es publicada en el centro de trabajo– y una vez que los empleados la conocen, éstos pueden considerar que lo que se les pagó de utilidades no corresponde a lo establecido en la ley, no es lo justo o no se les pagó .