Ante la oferta, Calica confirmó su interés, aunque anunció que requería autorización del consejo de la empresa, expuso el Presidente, quien relató que, a su vez, el gobierno federal contestó: Bueno, que se busque la autorización del consejo de la empresa; mientras, no queremos que sigan extrayendo grava, arena, material de construcción .

Tras el acuerdo, invitó al CEO de la firma a la inauguración del Aeropuerto Felipe Ángeles, pese a lo cual fue notificado que las operaciones no se habían detenido. “Cuando me informan, digo: ‘No es cierto, no puede ser’. Y sí. Ah, pues vamos y ¡oh, sorpresa!”, agregó.

Debido a ello Semarnat clausuró sus actividades, a lo que respondieron con la queja internacional.

No obstante, apuntó que se mantiene la posibilidad de concretar la oferta inicial del gobierno, o comprarles el suelo para convertirlo en área natural protegida. No dejamos, no cancelamos la posibilidad del acuerdo, pero mientras estemos en el gobierno, apegados a la legalidad, no vamos a permitir que Calica extraiga material de construcción , enfatizó.