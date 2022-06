Roberto Garduño

Periódico La Jornada

Viernes 17 de junio de 2022, p. 5

El Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de Morena aprobó la convocatoria para que durante los siguientes tres meses se renueven todos los órganos internos de ese partido, incluidas todas las carteras del CEN, a excepción de la presidencia y la secretaría general, con objeto –se anunció– de tener un partido unido, organizado y fuerte rumbo al proceso electoral de 2024.

La convocatoria al Congreso Nacional morenista, a celebrarse los días 17 y 18 de septiembre próximo, contiene los pasos que deberán seguirse para culminar con ese objetivo. Entre los días 30 y 31 de julio se llevarán a cabo asambleas en los 300 distritos electorales federales del país, con el propósito de elegir a los congresistas estatales, incluidos los 32 comités estatales.

Así, los días 17 y 18 de septiembre se llevará a cabo el tercer Congreso Nacional Ordinario, donde se renovarán el Consejo Nacional y su presidencia, al igual que el Comité Ejecutivo Nacional (CEN), con excepción de la presidencia y la secretaría general, dado que su periodo concluye hasta agosto de 2023.

En el Congreso Nacional se actualizarán los documentos básicos de Morena para adecuarlos a la realidad de transformación que se vive en el país, reforzando los valores de: no mentir, no robar y no traicionar al pueblo.