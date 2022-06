E

n el Proyecto Regional para la Superación de la Pobreza en América Latina del PNUD (RLA/86/004) en el que trabajé de 1988 a 1991, le dimos gran importancia a lo que llamamos economía popular (EP) y por eso publicamos, como lo narré en la 20a entrega de esta serie (3 de junio), el libro Economía popular. Una vía para el desarrollo sin pobreza en América Latina¹. El desarrollo de la EP en el medio urbano puede hacerse de diversas maneras. Sin embargo, la de las Viviendas/Comunidades Urbanas Productivas (VCUP) aprovecha plenamente dos de los recursos más importantes que poseen los pobres: su capacidad de trabajo y el lugar en que habitan. En el desarrollo de este concepto, en el Proyecto RLA/86/004 partimos de las siguientes premisas:a) Entre los pobres, la vivienda no es sólo el hábitat de actividades de consumo, alojamiento y protección (actividades de reproducción), como ocurre entre los sectores medios y altos, sino que es también el hábitat de actividades productivas, es una vivienda productiva. b) El barrio popular no es solamente, como las urbanizaciones de otros sectores, un dormitorio. Es también un parque de actividades económicas , es decir, una comunidad urbana productiva. c) El acceso al suelo urbano con una tenencia saneada es condición básica de seguridad para el desarrollo de la vivienda y del asentamiento popular. d) Las dificultades encontradas en todos los programas de financiamiento a la vivienda popular, derivadas de la incapacidad de los pobres de pagar las cuotas de amortización e intereses de la vivienda como bien de consumo. En tanto se financia un bien de consumo durable que, por tanto, no genera ingresos monetarios, la recuperación financiera dependerá de actividades no promovidas por ella. En la concepción que aquí se presenta, la vivienda, e incluso algunos elementos de la infraestructura del barrio, se consideran inversiones autofinanciables, pues la vivienda se construye, se amplía o se renueva como parte de un paquete de actividades productivas que generan ingresos monetarios y, por tanto, permiten a sus moradores cubrir los pagos. En muchas comunidades urbanas pobres, los moradores desarrollan una red de solidaridad activa cuyo propósito básico es la sobrevivencia. Las estrategias de sobrevivencia de los pobres han sido documentadas en diversos escritos. Al promover las VCUP, es indispensable apoyarse en estos lazos de solidaridad y utilizarlos como un recurso básico para el desarrollo de la EP.